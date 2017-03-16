Елизавета II одобрила закон о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit, сообщает в четверг британский телеканал "Скай ньюс".
Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй получила право начать переговоры о выходе Великобритании из ЕС.
В ночь на минувший вторник палата лордов приняла законопроект о Brexit в его первоначальном виде.
Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. 8 февраля нижняя палата одобрила предложение правительства. За него проголосовали подавляющее большинство членов палаты - 494 человек, против - 122.
Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.
По информации телерадиокорпорации Би-би-си со ссылкой на источник в британском правительстве, Т.Мэй до конца марта собирается подать уведомление о намерении Великобритании выйти из ЕС.
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