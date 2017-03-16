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Дальнее зарубежье 16.03.2017 14:57

Елизавета II одобрила закон о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила законодательство по Brexit, сообщает в четверг британский телеканал "Скай ньюс".

Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй получила право начать переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

В ночь на минувший вторник палата лордов приняла законопроект о Brexit в его первоначальном виде.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. 8 февраля нижняя палата одобрила предложение правительства. За него проголосовали подавляющее большинство членов палаты - 494 человек, против - 122.

Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.

По информации телерадиокорпорации Би-би-си со ссылкой на источник в британском правительстве, Т.Мэй до конца марта собирается подать уведомление о намерении Великобритании выйти из ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]