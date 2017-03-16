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СНГ 16.03.2017 17:04

Визит президента Бразилии в Россию ожидается летом - Путин

Президента Бразилии Мишела Темера ждут в России летом 2017 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем рады принять летом этого года в России президента Мишела Темера", - сказал В.Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов.

"Бразилия - важнейший стратегический партнер РФ в Латинской Америке. Между нашими странами поддерживается хороший уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества",- отметил президент.

"Плотно работаем по линии БРИКС и "Группы двадцати", - подчеркнул он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]