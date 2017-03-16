Визит президента Бразилии в Россию ожидается летом - Путин

Президента Бразилии Мишела Темера ждут в России летом 2017 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем рады принять летом этого года в России президента Мишела Темера", - сказал В.Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов.

"Бразилия - важнейший стратегический партнер РФ в Латинской Америке. Между нашими странами поддерживается хороший уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества",- отметил президент.

"Плотно работаем по линии БРИКС и "Группы двадцати", - подчеркнул он.