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Транспорт и связь 16.03.2017 15:06

Air Arabia начала выполнение регулярных рейсов по маршруту Шарджа-Баку

Авиакомпания "Air Arabia" в четверг выполнила свой первый рейс из Международного аэропорта Шарджа (ОАЭ) в Баку.

«В данном направлении Air Arabia будет выполнять рейсы 4 раза в неделю, а с середины июня 2017 года - полеты будут выполняться ежедневно», - сообщил глава Администрации гражданской авиации Азербайджана Ариф Мамедов на церемонии в Баку по случаю открытия рейса.

Вылет из Международного аэропорта Шаржа по четвергам и воскресеньям в 07:55 и прибывать в Международный аэропорт Баку в 10:50 по местному времени.

Полеты в обратном направлении из ОАЭ будут в те же дни с вылетом из Баку в 11:30, и прибытие в Шаржу - в 14:10.

По вторникам и субботам будет вылетать из Шарджи в 14:55 и прибывать в Баку в 17:50 по местному времени. В обратном направлении самолет из Баку будет вылетать в 18:50 и прибывать в аэропорт Шарджи в 21:30 по местному времени.

Air Arabia в настоящее время выполняет рейсы в 124 пункта назначения по всему Ближнему Востоку и Северной Африке.

А.Мамедов также сообщил, что в связи с празднованием Новруза наблюдается большой спрос на авиарейсы в Баку из стран Персидского залива. «В данном случае речь идет о спросе на рейсы, которые выполняет компания Air Arabia и FlyDubay. В связи с праздником Новруз дано разрешение на выполнение дополнительных 100 рейсов из стран Персидского залива в Баку», - отметил А.Мамедов.

Н.Аббасова

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Тэги: AIR/ARABIA, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]