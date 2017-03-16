Air Arabia начала выполнение регулярных рейсов по маршруту Шарджа-Баку

Авиакомпания "Air Arabia" в четверг выполнила свой первый рейс из Международного аэропорта Шарджа (ОАЭ) в Баку.
«В данном направлении Air Arabia будет выполнять рейсы 4 раза в неделю, а с середины июня 2017 года - полеты будут выполняться ежедневно», - сообщил глава Администрации гражданской авиации Азербайджана Ариф Мамедов на церемонии в Баку по случаю открытия рейса.
Вылет из Международного аэропорта Шаржа по четвергам и воскресеньям в 07:55 и прибывать в Международный аэропорт Баку в 10:50 по местному времени.
Полеты в обратном направлении из ОАЭ будут в те же дни с вылетом из Баку в 11:30, и прибытие в Шаржу - в 14:10.
По вторникам и субботам будет вылетать из Шарджи в 14:55 и прибывать в Баку в 17:50 по местному времени. В обратном направлении самолет из Баку будет вылетать в 18:50 и прибывать в аэропорт Шарджи в 21:30 по местному времени.
Air Arabia в настоящее время выполняет рейсы в 124 пункта назначения по всему Ближнему Востоку и Северной Африке.
А.Мамедов также сообщил, что в связи с празднованием Новруза наблюдается большой спрос на авиарейсы в Баку из стран Персидского залива. «В данном случае речь идет о спросе на рейсы, которые выполняет компания Air Arabia и FlyDubay. В связи с праздником Новруз дано разрешение на выполнение дополнительных 100 рейсов из стран Персидского залива в Баку», - отметил А.Мамедов.
Н.Аббасова
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