Главе Минсельхоза Молдавии предъявлено обвинение в коррупции

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела обвиняет в коррупции министра сельского хозяйства республики Эдуарда Граме, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.
"Одновременно с предъявлением обвинения, прокуроры передали премьер-министру ходатайство об отстранении министра от должности", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщила, что накануне вечером Э.Граме была оказана медицинская помощь после того, как он пожаловался на проблемы со здоровьем во время допроса. "Учитывая операцию на сердце, которую министр перенес ранее, врачи решили, что ему необходимо дополнительное обследование. Врачебный консилиум решил в четверг, что министр должен оставаться под наблюдением врача в специализированном учреждении. Врачи должны передать прокурорам все медицинские документы, которые аргументируют это заключение", - отмечается в сообщении.
Министр был задержан 15 марта в рамках уголовного дела о коррупции. Он подозревается в том, что получил незаконно деньги с целью отчуждения 9,9 га земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия. Земля находится в пригороде Кишинева - Ставченах. После отчуждения предполагалось, что хозяйствующий субъект будет вести строительство жилья.
Руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь сообщил накануне, что "есть все основания подозревать министра в неисполнении определенных действий, за что ему были переданы деньги одним из руководителей колледжа".
Прокурор отметил, что в ходе обысков в кабинете министра и у него дома обнаружены документы, "представляющие интерес для следователей НЦБК".
По факту незаконного отчуждения земли в Ставченах правоохранители возбудили серию дел, в том числе, по фактам мошенничества, подделке официальных документов, пассивной и активной коррупции, извлечении выгоды из влияния.
В них фигурировали 12 персон, в том числе бывший министр юстиции и бывший депутат парламента Ион Морей. Он признал себя виновным и заключил досудебное соглашение со следствием 15 декабря 2016 г. И.Морей сознался, что получил 13 тыс. евро от лиц, причастных к махинациям с землей, принадлежащей колледжу.
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