Порошенко на год ввел санкции против пяти банков с российским капиталом

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу (ПАО) "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал указанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц", - говорится в сообщении.

Согласно информации, СНБО приняло такое решение 15 марта с учетом предложений Нацбанка Украины.

Президент поручил правительству и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а также неотложно принять меры по запрету размещения средств госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в этом решении СНБО.

"МИД Украины должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций и поднять перед ними вопрос применения аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих юрлиц", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Между тем, еще до обнародования указа П.Порошенко Центральный банк России заявил, что финансовая устойчивость российских кредитных организаций не пострадает даже при самом негативном сценарии развития событий на Украине в связи с санкциями в отношении "дочек" госбанков РФ.

"Банк России проводит с банками, имеющими активы на Украине, работу по моделированию негативного сценария, в том числе, сценария полного обесценения этих инвестиций. По сделанным оценкам, с учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.