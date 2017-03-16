Европарламент озабочен попытками российского вмешательства в дела Черногории

Европарламент приветствовал процесс интеграции Черногории в ЕС и выразил озабоченность в связи с предполагаемыми попытками вмешательства России в ее внутренние дела.

В резолюции, принятой в четверг по докладу о Черногории как стране-кандидате на присоединение к ЕС, говорится, что Европарламент приветствовал ее устойчивый прогресс на переговорах о вступлении.

Как говорится в одном из пунктов многостраничного доклада, Европарламент "с озабоченностью отмечает предполагаемые попытки России повлиять на события в Черногории, поскольку такая модель поведения в регионе может привести к дальнейшей дестабилизации Западных Балкан".

ЕП также "обеспокоен серьезными инцидентами, в том числе предполагаемым государственным переворотом 16 октября 2016 года, и призывает заместителя председателя Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также Еврокомиссию внимательно следить за расследованиями, проводимыми компетентными органами".

Кроме того, депутаты высоко оценивают готовность Сербии сотрудничать в этих расследованиях.

Что касается подготовки Черногории к вступлению в ЕС, то Европарламент призвал ее ускорить темпы реформ, активизировать усилия по достижению всех контрольных показателей, добиваться конкретных результатов, особенно в части верховенства права, правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Согласно документу, теневая экономика Черногории по-прежнему составляет значительную долю ВВП, и это является серьезным препятствием для предпринимательства и экономического роста.

Европарламент считает не зависимыми друг от друга процессы вступления Черногории в ЕС и в НАТО. Однако призвали входящих в НАТО членов ЕС уделить приоритетное внимание ратификации договора о ее вступлении в альянс.

"Членство в НАТО является для Черногории важной символической и стратегической частью процесса евроатлантической интеграции", - говорится в документе ЕП.