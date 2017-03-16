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ТЭК 16.03.2017 15:42

Нефть продолжает подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $52,25

Цены на нефть поднимаются в четверг после существенного роста накануне на данных о первом в 2017 году недельном сокращении нефтяных запасов в США.

Кроме того, рост цен на нефть поддерживается ослаблением доллара на решениях Федеральной резервной системы (ФРС): в среду доллар подешевел на 1,2% в паре с евро, в четверг - подорожал на 0,1%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 увеличилась на $0,44 (0,85%) - до $52,25 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся к этому времени на $0,37 (0,76%) - до $49,23 за баррель.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе понизились на 237 тыс. баррелей, хотя эксперты в среднем ожидали роста на 3,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов в Штатах упали на 4,23 млн баррелей, бензина - на 3,06 млн баррелей.

На минувшей неделе цены на нефть опустились до минимума с декабря на опасениях, что рост запасов и добычи в США нивелирует позитивный эффект от сокращения добычи в странах ОПЕК.

Между тем министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в четверг объявил о планах увеличения добычи нефти до 5 млн баррелей в сутки к концу 2017 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]