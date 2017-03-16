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16.03.2017 15:54

AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017

ОАОAzMetcoстал партнером 4-го МеждународногоCaspian Energy Forum-2017(www.caspianenergyforum.com),который со­стоится в Баку12 апреля 2017года.

«Получив статус партнераCaspian Energy Forum-2017,компания ОАОAzMetcoв очередной раз подтвердила значимость сло­жившегося на сегодняшний день всеобъемлющего сотрудничества с Клубом», -заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspian European Club (Caspian Business Club)иCaspianAmericanClubТельман Алиев.

Как отметил председатель Совета директоров ОАОAzMetcoШукюр Агазаде,«мы рады стать партнеромCaspian Energy Forum-2017,который имеет большое значение как для Азербайджана, так и для всего каспийского региона в целом».По его словам, проведе­ние такого рода форумов важно для всех компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Азербайджана, с целью нала­живания новых бизнес-контактов, поддержания старых связей.

«Кроме того, форум может способствовать улучшению инвестиционной привлекательности нашей страны, поскольку в нем при­мут участие делегаты из 50 стран мира», -сказал Шукюр Агазаде. Он добавил, что сегодня, когда страна активно развивает ненефтя­ной сектор экономики, местным и зарубежнымкомпаниям будет интересно выслушать мнение руководителей госструктур, представля­ющих различныесектора экономики, с учетом реализации масштабных проектов, таких как Южный газовый коридор, Великий Шелко­вый путь, Дорожная карта развития национальной экономики.«Caspian Energy Forum-2017будет именно такой значимой площадкой для обсуждения и решения всех актуальных вопросов и проблем, имеющихся на повестке дня», -завершил глава ОАОAzMetco.

Открытое акционерное обществоAzMetco -специализированное предприятие,c 1981-го года выполняет сервисные работы по наладке, ремонту, монтажу и калибровке измерительных и телемеханических систем, приборов и оборудования, применяемых в нефтяной и газовой промышленности.AzMetcoохватывает большое рабочее пространство Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия) и Турции, выполняя эти сервисные работы на нефтяных терминалахSOCARи экспортных трубопроводах консорциума в Сангачалах, Супсе и Джейхане.

ВCaspian Energy Forum-2017примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В целом, в рабо­те форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сес­сия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их про­движению на мировые рынки.

Спонсорами 4-го МеждународногоCaspian Energy Forum-2017являютсяCross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMartи«Научно-Производственная КомпанияR.I.S.K.»,партнерами -«Asia Express & OCS, DSV»,ООО«Азпетрол Лтд.», SINAMи ОАОAzMetco.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]