AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017

ОАОAzMetcoстал партнером 4-го МеждународногоCaspian Energy Forum-2017(www.caspianenergyforum.com),который состоится в Баку12 апреля 2017года.
«Получив статус партнераCaspian Energy Forum-2017,компания ОАОAzMetcoв очередной раз подтвердила значимость сложившегося на сегодняшний день всеобъемлющего сотрудничества с Клубом», -заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspian European Club (Caspian Business Club)иCaspianAmericanClubТельман Алиев.
Как отметил председатель Совета директоров ОАОAzMetcoШукюр Агазаде,«мы рады стать партнеромCaspian Energy Forum-2017,который имеет большое значение как для Азербайджана, так и для всего каспийского региона в целом».По его словам, проведение такого рода форумов важно для всех компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Азербайджана, с целью налаживания новых бизнес-контактов, поддержания старых связей.
«Кроме того, форум может способствовать улучшению инвестиционной привлекательности нашей страны, поскольку в нем примут участие делегаты из 50 стран мира», -сказал Шукюр Агазаде. Он добавил, что сегодня, когда страна активно развивает ненефтяной сектор экономики, местным и зарубежнымкомпаниям будет интересно выслушать мнение руководителей госструктур, представляющих различныесектора экономики, с учетом реализации масштабных проектов, таких как Южный газовый коридор, Великий Шелковый путь, Дорожная карта развития национальной экономики.«Caspian Energy Forum-2017будет именно такой значимой площадкой для обсуждения и решения всех актуальных вопросов и проблем, имеющихся на повестке дня», -завершил глава ОАОAzMetco.
Открытое акционерное обществоAzMetco -специализированное предприятие,c 1981-го года выполняет сервисные работы по наладке, ремонту, монтажу и калибровке измерительных и телемеханических систем, приборов и оборудования, применяемых в нефтяной и газовой промышленности.AzMetcoохватывает большое рабочее пространство Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия) и Турции, выполняя эти сервисные работы на нефтяных терминалахSOCARи экспортных трубопроводах консорциума в Сангачалах, Супсе и Джейхане.
ВCaspian Energy Forum-2017примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.
Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.
Спонсорами 4-го МеждународногоCaspian Energy Forum-2017являютсяCross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMartи«Научно-Производственная КомпанияR.I.S.K.»,партнерами -«Asia Express & OCS, DSV»,ООО«Азпетрол Лтд.», SINAMи ОАОAzMetco.
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