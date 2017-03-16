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Дальнее зарубежье 16.03.2017 18:28

Вновь началось извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия началось третье за последние три недели извержение вулкана Этна, сообщают в четверг западные СМИ.

По их информации, вулкан начал извергать лаву на высоту до 200 м из относительно недавно образовавшегося кратера на северо-восточном склоне Этны.

Специалисты итальянского Института геологии и вулканологии не ожидают, что извержение может представлять опасность для жителей близлежащей местности и работы сицилийского аэропорта в Катании.

СМИ напоминают, что извержения вулкана Этна могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

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Тэги: ИТАЛИЯ, СИЦИЛИЯ, ЭТНА, ИЗВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]