Вновь началось извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия началось третье за последние три недели извержение вулкана Этна, сообщают в четверг западные СМИ.

По их информации, вулкан начал извергать лаву на высоту до 200 м из относительно недавно образовавшегося кратера на северо-восточном склоне Этны.

Специалисты итальянского Института геологии и вулканологии не ожидают, что извержение может представлять опасность для жителей близлежащей местности и работы сицилийского аэропорта в Катании.

СМИ напоминают, что извержения вулкана Этна могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.