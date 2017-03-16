Баку 17 марта примет заседание высокопоставленных представителей стран–участниц Стамбульского процесса по Афганистану

Заседание высокопоставленных официальных представителей стран-участниц Стамбульского процесса по Афганистану пройдет 17 марта в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Азербайджан в качестве сопредседателя в течение года примет у себя конференцию министров иностранных дел и заседание высокопоставленных официальных лиц стран, участвующих в Стамбульском процессе по Афганистану», - говорится в сообщении.

На мероприятии, которое пройдет под сопредседательством замминистров иностранных дел Азербайджана и Афганистана, будут заслушаны отчеты по проведенной работе и обсуждены перспективы дальнейшей деятельности.

Процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 17 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня.

Р.Бабаев