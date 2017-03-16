Сингапурский аэропорт Чанги остается лучшим в мире 5-й год подряд - Skytrax

Сингапурский международный аэропорт Чанги в 2017 году вновь возглавил мировой рейтинг World Airport Awards, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров.

Таким образом, он остается лидером среди воздушных гаваней мира пятый год подряд.

Аэропорт Токио Ханэда поднялся на второе место с четвертого, потеснив южнокорейский Инчхон и аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса соответственно на третью и четвертую позиции по сравнению со второй и третьей в прошлом году.

На пятой строчке остался международный аэропорт Гонконга. Дохийский Хамад добрался до шестой позиции с десятой в прошлом году.

В то же время аэропорт Сэнторэа (другое название Тюбу, расположен на искусственном острове в заливе Исе возле японского города Тонокамэ) опустился до седьмой с шестой позиции, Цюриха - до восьмой с седьмой, Лондона (Хитроу) - до девятой с восьмой.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне замыкает десятку лидеров, поднявшись с 12-й строчки в 2016 году.

В мировой топ-100 вошли три российские воздушные гавани: столичный аэропорт Домодедово оказался на 74-й позиции по сравнению с 53-й год назад, Шереметьево опустился до 81-й строчки с 78-й, аэропорт Казани - поднялся до 98-го места, в то время как в прошлом году он замыкал сотню.

При этом Шереметьево занял 7-е место среди лучших воздушных гаваней мира, обслуживающих 30-40 млн пассажиров в год. Лучшим в этой номинации стал катарский Хамад.

Казанский аэропорт оказался на 6-й строчке рейтинга в категории до 5 млн пассажиров. Победителем здесь назван Лондон-Сити.

Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,82 млн опросных листов, которые получили пассажиры 105 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с июля 2015 года по февраль 2017 года.