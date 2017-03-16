Сингапурский аэропорт Чанги остается лучшим в мире 5-й год подряд - Skytrax

Сингапурский международный аэропорт Чанги в 2017 году вновь возглавил мировой рейтинг World Airport Awards, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров.
Таким образом, он остается лидером среди воздушных гаваней мира пятый год подряд.
Аэропорт Токио Ханэда поднялся на второе место с четвертого, потеснив южнокорейский Инчхон и аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса соответственно на третью и четвертую позиции по сравнению со второй и третьей в прошлом году.
На пятой строчке остался международный аэропорт Гонконга. Дохийский Хамад добрался до шестой позиции с десятой в прошлом году.
В то же время аэропорт Сэнторэа (другое название Тюбу, расположен на искусственном острове в заливе Исе возле японского города Тонокамэ) опустился до седьмой с шестой позиции, Цюриха - до восьмой с седьмой, Лондона (Хитроу) - до девятой с восьмой.
Аэропорт Франкфурта-на-Майне замыкает десятку лидеров, поднявшись с 12-й строчки в 2016 году.
В мировой топ-100 вошли три российские воздушные гавани: столичный аэропорт Домодедово оказался на 74-й позиции по сравнению с 53-й год назад, Шереметьево опустился до 81-й строчки с 78-й, аэропорт Казани - поднялся до 98-го места, в то время как в прошлом году он замыкал сотню.
При этом Шереметьево занял 7-е место среди лучших воздушных гаваней мира, обслуживающих 30-40 млн пассажиров в год. Лучшим в этой номинации стал катарский Хамад.
Казанский аэропорт оказался на 6-й строчке рейтинга в категории до 5 млн пассажиров. Победителем здесь назван Лондон-Сити.
Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,82 млн опросных листов, которые получили пассажиры 105 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с июля 2015 года по февраль 2017 года.
Баку 17 марта примет заседание высокопоставленных представителей стран–участниц Стамбульского процесса по Афганистану
Первый вице-президент Азербайджана приглашена в Грецию на торжества по случаю 25-летия азербайджано-греческих дипотношений
Маргвелашвили считает эффективным формат сотрудничества Баку-Тбилиси–Анкара
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 10 человек - МВД
Азербайджан намерен отказаться от практики депозита для иностранцев за транспортное средство при въезде
Минтруда Азербайджана досрочно завершил финансирование пенсий пенсионерам за март
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
В Риге сотни человек, в том числе депутаты парламента, участвуют в памятном шествии легионеров "Waffen SS"
Дело о взрыве посылки в штаб-квартире МВФ в Париже расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции - СМИ
Путин заявляет о важности отношений с Катаром, в том числе в сфере энергетики
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»