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СНГ 16.03.2017 19:02

Еврокомиссия выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро

Европейская комиссия одобрила в четверг предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро для поддержки рынка капиталов.

"Эта сумма будет выделена в конце марта - начале апреля", - сообщила в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя данное решение, официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт.

По ее словам, речь идет, в первую очередь, о помощи украинским гражданам и поддержке украинского правительства, стремящегося осуществлять реформы. Выделение средств Украине, уточнила пресс-секретарь, осуществляется "по мере реализуемого прогресса".

"Украина проделала замечательную работу по стабилизации и реформированию своей экономики, несмотря на разворачивающийся вооруженный конфликт на ее земле. Мы хотим видеть продолжающейся позитивную тенденцию реформ на Украине", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова заместителя председателя ЕК по проблематике евро и финансовым услугам Валдиса Домбровскиса.

Он отметил, что выплатой этого второго транша "ЕС подтверждает свою давнюю приверженность поддержке Украины в ее усилиях по сохранению стабильности и обеспечению экономического восстановления в стране".

Еврокомиссия сообщает, что в результате этого выделения средств общая макроэкономическая помощь, которую Евросоюз оказывает Украине с 2014 года, достигнет 2,81 млрд евро, что "является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в союз".

По мнению Брюсселя, Украина "в значительной степени выполнила взятые на себя политические обязательства, согласованные с ЕС, по второй выплате макроэкономической помощи". Они включали принятие важных мер по активизации борьбы с коррупцией, содействию большей прозрачности в управлении государственными финансами, модернизации государственной администрации, продвижению текущих реформ в энергетическом и финансовом секторах, улучшению бизнес-среды и укреплению системы социальной защиты".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]