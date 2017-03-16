Еврокомиссия выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро

Европейская комиссия одобрила в четверг предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро для поддержки рынка капиталов.
"Эта сумма будет выделена в конце марта - начале апреля", - сообщила в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя данное решение, официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт.
По ее словам, речь идет, в первую очередь, о помощи украинским гражданам и поддержке украинского правительства, стремящегося осуществлять реформы. Выделение средств Украине, уточнила пресс-секретарь, осуществляется "по мере реализуемого прогресса".
"Украина проделала замечательную работу по стабилизации и реформированию своей экономики, несмотря на разворачивающийся вооруженный конфликт на ее земле. Мы хотим видеть продолжающейся позитивную тенденцию реформ на Украине", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова заместителя председателя ЕК по проблематике евро и финансовым услугам Валдиса Домбровскиса.
Он отметил, что выплатой этого второго транша "ЕС подтверждает свою давнюю приверженность поддержке Украины в ее усилиях по сохранению стабильности и обеспечению экономического восстановления в стране".
Еврокомиссия сообщает, что в результате этого выделения средств общая макроэкономическая помощь, которую Евросоюз оказывает Украине с 2014 года, достигнет 2,81 млрд евро, что "является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в союз".
По мнению Брюсселя, Украина "в значительной степени выполнила взятые на себя политические обязательства, согласованные с ЕС, по второй выплате макроэкономической помощи". Они включали принятие важных мер по активизации борьбы с коррупцией, содействию большей прозрачности в управлении государственными финансами, модернизации государственной администрации, продвижению текущих реформ в энергетическом и финансовом секторах, улучшению бизнес-среды и укреплению системы социальной защиты".
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