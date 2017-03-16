Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

Дальнее зарубежье 16.03.2017 16:21

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе во Франции

Стрельба произошла в лицее города Грас на юго-востоке Франции, сообщает в четверг французский телеканал БФМ-ТВ со ссылкой местную полицию.

По его информации, несколько человек получили ранения.

Других подробностей пока не приводится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СТРЕЛЬБА, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Неизвестные в масках открыли стрельбу в Марселе Олланд назвал стрельбу в Париже терактом, собирает экстренное заседание правительства страны Число жертв стрельбы в Париже в редакции "Шарли Эбдо" достигло 12 человек Убийца в Тулузе стрелял по всем, кто попадался ему на глаза - прокурор Глава Еврокомиссии осудил расстрел детей в еврейском колледже в Тулузе Близ еврейской школы в Тулузе произошла стрельба, три человека убиты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]