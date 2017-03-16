AZAL проводит праздничную акцию на ряд международных рейсов

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) проводит новую акцию на ряд международных направлений, приуроченную к празднику Новруз.
В рамках акции в период празднования Новруза будут действовать скидки на авиабилеты по следующим направлениям: Баку – Нью-Йорк – Баку (599 евро), Баку – Милан – Баку (299 евро), Баку – Париж – Баку (299 евро), Баку – Прага – Баку (299 евро), Баку – Берлин – Баку (299 евро), Баку – Дубай – Баку (199 евро).
Период продажи авиабилетов в рамках акции: 16 – 31 марта 2017 года
Период полетов: 1 апреля – 6 мая 2017 года
Н.Аббасова
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