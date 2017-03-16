Олланд исключил возможность отмены режима ЧП в стране до Дня взятия Бастилии

Режим чрезвычайного положения во Франции будет сохранен как минимум до 14 июля, когда отмечается национальный праздник - День взятия Бастилии, сообщил в четверг президент Франсуа Олланд.
Накануне министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас сказал, что ЧП уже можно отменить. "Мы создали условия для выхода страны из состояния чрезвычайного положения", - заявил министр, отметив, что отмену ЧП, вероятно, можно было бы совместить с окончанием парламентских выборов, которые пройдут 11 и 18 июня.
Однако Ф.Олланд в интервью изданию "La Provence" исключил возможность досрочного прекращения режима ЧП до Дня взятия Бастилии. Президент сказал, что решение о том, продлевать ли ЧП после этого дня, примут уже новый парламент и новое правительство, сообщило международное французское радио.
В конце декабря 2016 года французское правительство одобрило прошедший через парламент законопроект о продлении ЧП в стране до середины июля 2017 года.
Режим ЧП действует во Франции с момента парижских терактов 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.
В прошлом году теракт был совершен прямо во время празднования Дня взятия Бастилии: 14 июля в Ницце террорист на грузовике въехал в толпу людей, пришедших посмотреть праздничный салют. Жертвами теракта стали 86 человек.
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