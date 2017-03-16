Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

Дальнее зарубежье 16.03.2017 19:25

Олланд исключил возможность отмены режима ЧП в стране до Дня взятия Бастилии

Режим чрезвычайного положения во Франции будет сохранен как минимум до 14 июля, когда отмечается национальный праздник - День взятия Бастилии, сообщил в четверг президент Франсуа Олланд.

Накануне министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас сказал, что ЧП уже можно отменить. "Мы создали условия для выхода страны из состояния чрезвычайного положения", - заявил министр, отметив, что отмену ЧП, вероятно, можно было бы совместить с окончанием парламентских выборов, которые пройдут 11 и 18 июня.

Однако Ф.Олланд в интервью изданию "La Provence" исключил возможность досрочного прекращения режима ЧП до Дня взятия Бастилии. Президент сказал, что решение о том, продлевать ли ЧП после этого дня, примут уже новый парламент и новое правительство, сообщило международное французское радио.

В конце декабря 2016 года французское правительство одобрило прошедший через парламент законопроект о продлении ЧП в стране до середины июля 2017 года.

Режим ЧП действует во Франции с момента парижских терактов 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

В прошлом году теракт был совершен прямо во время празднования Дня взятия Бастилии: 14 июля в Ницце террорист на грузовике въехал в толпу людей, пришедших посмотреть праздничный салют. Жертвами теракта стали 86 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЧП, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Парламент Франции продлил режим ЧП на три месяца

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]