Дело о взрыве посылки в штаб-квартире МВФ в Париже расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции - СМИ

Антитеррористический отдел французской прокуратуры взял на себя расследование по делу о взрыве почтовой посылке в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, сообщили французские СМИ.

Ранее в четверг в штаб-квартире МВФ один человек получил легкие ранения после того, как открыл почтовое отправление.

По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица.

Из соображений предосторожности часть персонала штаб-квартиры МВФ была эвакуирована.

Спустя несколько минут после взрыва президент Франции Франсуа Олланд намекнул на то, что это мог быть теракт, сообщило международное французское радио.