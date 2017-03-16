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Дальнее зарубежье 16.03.2017 16:38

Дело о взрыве посылки в штаб-квартире МВФ в Париже расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции - СМИ

Антитеррористический отдел французской прокуратуры взял на себя расследование по делу о взрыве почтовой посылке в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, сообщили французские СМИ.

Ранее в четверг в штаб-квартире МВФ один человек получил легкие ранения после того, как открыл почтовое отправление.

По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица.

Из соображений предосторожности часть персонала штаб-квартиры МВФ была эвакуирована.

Спустя несколько минут после взрыва президент Франции Франсуа Олланд намекнул на то, что это мог быть теракт, сообщило международное французское радио.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]