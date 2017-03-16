Во французском городе Грас распространено предупреждение о террористической угрозе

Правительство Франции через приложение для смартфонов распространило предупреждение о террористической угрозе после стрельбы в лицее французского города Грас.

В сообщении содержится призыв к жителям города оставаться дома.

На место происшествия прибыли подразделения полиции.

Ранее французский телеканал БФМ-ТВ сообщил, что человек, у которого было несколько единиц оружия, открыл стрельбу в лицее города Грас.

По первоначальным данным, есть пострадавшие.