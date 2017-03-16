Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

Дальнее зарубежье 16.03.2017 20:15

Британский избирком выписал тори рекордный штраф за нарушения в предвыборной кампании

Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала Консервативную партию на 70 тыс. фунтов стерлингов (около $85 тыс.) за многочисленные нарушения в финансовой отчетности по итогам предвыборной кампании.

Это рекордный штраф за подобные нарушения, которые, как заявил избирком, имели место во время довыборов в парламент в 2014 году и всеобщих выборов в 2015 году.

В частности, речь идет о предвыборных платежах на сумму 104 тыс. фунтов, не включенных в отчет о расходах, а также неправильно указанных в отчете платежах на сумму 118 тыс. фунтов, сообщает BBC.

Глава избирательной комиссии Клэр Бассетт сообщила, что расследование длилось дольше предполагаемого срока "из-за некоторых трудностей", связанных с получением информации от Консервативной партии.

Представители партии консерваторов признали, что совершили "административную ошибку", но напомнили, что их соперники - лейбористы и либерал-демократы - в прошлом тоже подвергались штрафам со стороны избиркома.

На прошедших в 2015 году всеобщих выборах тори одержали убедительную победу и получили абсолютное большинство в новом составе парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРИ, ШТРАФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]