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Дальнее зарубежье 16.03.2017 20:25

В США еще один судья заблокировал новый антииммиграционный указ Трампа

Федеральный судья в американском штате Мэриленд заблокировал новый указ президента США Дональда Трампа, временно запрещающий въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, сообщил в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

Мэриленд стал вторым американским штатом, пытающимся через суд добиться отмены антиимиграционного распоряжения новой администрации США.

Накануне федеральный окружной судья Гавайских островов Деррик Уотсон принял решение о приостановке действия указа, тем самым запретив его вступление в силу в четверг.

Это решение было принято после того, как власти штата подали в суд с целью оспорить новый иммиграционный указ Д.Трампа.

В свою очередь, президент США назвал решение федерального судьи Гавайских островов "беспрецедентным судебным произволом".

Д.Трамп отметил, что его администрация подаст апелляцию в Верховный суд США, если понадобится.

"Мы собираемся победить. Мы собираемся обеспечить безопасность наших граждан. Угроза очевидна. Закон ясен. Необходимость моего указа очевидна", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США будет временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением - Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако в итоге власти от нее отказались.

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Тэги: США, МЭРИЛЕНД, ТРАМП, УКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]