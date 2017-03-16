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Это интересно 16.03.2017 17:16

В Сьерра-Леоне пастор нашел алмаз массой 709 каратов

Христианский пастор откопал в районе Коно на востоке Сьерра-Леоне один из крупнейших в мире алмазов.

Драгоценный камень массой 709 каратов, найденный Эммануэлем Момохом, в настоящее время хранится в центральном банке Сьерра-Леоне в столице страны Фритауне, сообщает BBC.

Этот драгоценный камень входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству.

Пастору удалось добыть самый крупный алмаз в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. До этого в 1972 году там был найден алмаз весом 969 каратов, получивший имя "Звезда Сьерра-Леоне".

Найденный алмаз в среду вечером отвезли президенту страны Эрнесту Бай Корома. Глава государства "поблагодарил местного руководителя и его людей за то, что они не вывезли алмаз из страны", сообщает администрация президента. Он также заявил, что владельцы прииска должны получить "то, что им причитается", а находка должна "принести пользу стране в целом".

Сьерра-Леоне является одной из самых бедных стран, но вместе с тем она богата алмазами, при этом распространена кустарная добыча. Драгоценные камни были одним из источников финансирования гражданской войны в стране.

В 2012 году международный трибунал ООН по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии Чарльза Тэйлора к 50 годам тюремного заключения. Суд в Гааге признал его вину в поддержке повстанцев из Революционного объединенного фронта в Сьерра-Леоне во время гражданской войны 1991-2002 года. В благодарность за поддержку, по версии обвинения, повстанцы переправляли Ч.Тэйлору и его окружению алмазы, которые ввиду их происхождения пресса назвала "кровавыми".

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Тэги: СЬЕРРА/ЛЕОНЕ, АЛМАЗ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]