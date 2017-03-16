Добыча золота в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 32%

Добыча золота в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составила 181,2 кг, что на 32,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
При этом в феврале текущего года было добыто 76,1 кг.
Добытое золото передано на переработку.
В 2016 году в Азербайджане было добыто 1 тыс. 894,1 кг золота, спад добычи составил 15%.
Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир.
Кроме этого, правительство Азербайджана рассчитывает, что государственное ЗАО «AzerGold» начнет в 2017 году добычу золота с месторождения Човдар. Объем добычи прогнозируется в 40 тыс. унций.
Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота.
А.Азизов
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