Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8532 RUR   0.0295 GBR   2.1199 TRY   0.4701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.86 Brent   51.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 18 Мар 12° 19 Мар

ТЭК 16.03.2017 17:38

Азербайджан в январе сократил экспорт нефти на 4%

Азербайджан в январе 2017 года экспортировал 2 млн 813,7 тыс. тонн нефти, что на 4,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $1 млрд 56 млн 3172,8 тыс. (рост на 74,2%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь 2017 года, составил 1 млн 652,5 тыс. тонн на сумму $663 млн 768,4 тыс.

Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Саудовская Аравия в декабре снизила добычу нефти, Россия вышла на 1-е место в мире Азербайджан в 2016г практически сохранил экспорт нефти на уровне 2015г Азербайджан за 11 месяцев 2016г незначительно сократил экспорт нефти Азербайджан за 10 месяцев увеличил экспорт нефти на 1% Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу и экспорт нефти Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт нефти на 1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]