Азербайджан в январе сократил экспорт нефти на 4%

Азербайджан в январе 2017 года экспортировал 2 млн 813,7 тыс. тонн нефти, что на 4,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $1 млрд 56 млн 3172,8 тыс. (рост на 74,2%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь 2017 года, составил 1 млн 652,5 тыс. тонн на сумму $663 млн 768,4 тыс.
Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.
Н.Аббасова
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