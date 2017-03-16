Рига предпринимает шаги для обучения азербайджанских студентов в вузах Латвии - Вейонис

Латвия реализует необходимые меры с целью получения азербайджанскими студентами образования в латвийских университетах, заявил президент Раймондс Вейонис.

«Предпринимаются соответствующие меры с целью получения азербайджанскими студентами образования в университетах Латвии», - подчеркнул Р.Вейонис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Латвии отметил, что Баку и Рига активно развивают сотрудничество в различных областях, в том числе и в сфере образования.

Р.Бабаев