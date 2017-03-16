Рига предпринимает шаги для обучения азербайджанских студентов в вузах Латвии - Вейонис

Латвия реализует необходимые меры с целью получения азербайджанскими студентами образования в латвийских университетах, заявил президент Раймондс Вейонис.
«Предпринимаются соответствующие меры с целью получения азербайджанскими студентами образования в университетах Латвии», - подчеркнул Р.Вейонис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Президент Латвии отметил, что Баку и Рига активно развивают сотрудничество в различных областях, в том числе и в сфере образования.
Р.Бабаев
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