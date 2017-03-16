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Наука и образование 16.03.2017 17:39

Рига предпринимает шаги для обучения азербайджанских студентов в вузах Латвии - Вейонис

Латвия реализует необходимые меры с целью получения азербайджанскими студентами образования в латвийских университетах, заявил президент Раймондс Вейонис.

«Предпринимаются соответствующие меры с целью получения азербайджанскими студентами образования в университетах Латвии», - подчеркнул Р.Вейонис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Латвии отметил, что Баку и Рига активно развивают сотрудничество в различных областях, в том числе и в сфере образования.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]