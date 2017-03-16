Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 6%

Азербайджан в январе 2017 года экспортировал 882,4 млн кубометров природного газа, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость газа, экспортированного в отчетный период из Азербайджана, составила $52 млн 726,9 тыс. (спад на 74,4%)", - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за отчетный период составил 209,1 млн кубометров на сумму $26 млн 988,6 тыс.

В 2016 году Азербайджан экспортировал 8 млрд 49,1 млн кубометров природного газа на $1 млрд 142 млн 66,5 тыс..

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова