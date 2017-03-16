Китай увеличит число гражданских аэропортов почти до 260 к 2020 г

В Китае будет около 260 гражданских аэропортов к 2020 году по сравнению с 207 на конец 2015 года, сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ агентству "Синьхуа".
В том числе будут сданы в эксплуатацию воздушные гавани в таких городах, как Пекин и Чэнду (административный центр провинции Сычуань).
К 2025 году в КНР будут сформированы три кластера аэропортов мирового уровня: в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян. При этом в стране будет 10 транспортных хабов международного значения (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Куньмин, Шэньчжэнь, Чунцин, Сиань, Урумчи и Харбин) и 29 - регионального значения.
Все вместе они образуют современную систему аэропортов с более широкой и рациональной географией, с более совершенными функциями и более высоким уровнем интенсивности и экологичности, говорится в национальном плане развития гражданских аэропортов.
В 2015 году 207 гражданских аэропортов страны в общей сложности обслужили 910 млн человек и перевезли 14,09 млн тонн грузов. Количество взлетов и прилетов самолетов достигло 8,57 млн.
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