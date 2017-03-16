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Внешняя политика 16.03.2017 17:55

Баку заинтересован в увеличении взаимного товарооборота с Тираной - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным увеличение объемов взаимного товарооборота между Баку и Тираной.

«Увеличение объемов взаимного товарооборота является одной из важных целей, стоящих перед нашими странами», - заявил И.Алиев на встрече с президентом Албании Буяром Нишани, состоявшейся в рамках V Бакинского Глобального форума, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана отметил успешное развитие двусторонних отношений и наличие хороших перспектив в этом направлении.

По его словам, Азербайджан и Албания являются "хорошими партнерами в энергетическом секторе".

И.Алиев отметил успешную реализацию проекта «Южный газовый коридор».

Азербайджанский президент также высоко оценил существующие между двумя странами политические связи.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, ТОВАРООБОРОТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]