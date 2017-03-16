Баку заинтересован в увеличении взаимного товарооборота с Тираной - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным увеличение объемов взаимного товарооборота между Баку и Тираной.

«Увеличение объемов взаимного товарооборота является одной из важных целей, стоящих перед нашими странами», - заявил И.Алиев на встрече с президентом Албании Буяром Нишани, состоявшейся в рамках V Бакинского Глобального форума, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана отметил успешное развитие двусторонних отношений и наличие хороших перспектив в этом направлении.

По его словам, Азербайджан и Албания являются "хорошими партнерами в энергетическом секторе".

И.Алиев отметил успешную реализацию проекта «Южный газовый коридор».

Азербайджанский президент также высоко оценил существующие между двумя странами политические связи.

Р.Бабаев