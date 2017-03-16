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Внутренняя политика 16.03.2017 18:06

Президент Азербайджана помиловал более 420 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 423 человека.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщается на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, 412 человек освобождены от оставшихся сроков наказания и выйдут на свободу.

Двум подсудимым пожизненные сроки заключения заменены на 25 и 15 лет, соответственно, четверо освобождены от отбывания условного срока, еще одна освобождена от исправительных работ. Еще одна, у которой имелась отсрочка на отбывание срока наказания, также освобождена от отбывания заключения.

Еще три человека освобождаются распоряжением о помиловании от выплаты штрафов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]