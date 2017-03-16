Президент Азербайджана помиловал более 420 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 423 человека.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщается на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, 412 человек освобождены от оставшихся сроков наказания и выйдут на свободу.

Двум подсудимым пожизненные сроки заключения заменены на 25 и 15 лет, соответственно, четверо освобождены от отбывания условного срока, еще одна освобождена от исправительных работ. Еще одна, у которой имелась отсрочка на отбывание срока наказания, также освобождена от отбывания заключения.

Еще три человека освобождаются распоряжением о помиловании от выплаты штрафов.

Р.Бабаев