Президент Азербайджана помиловал более 420 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 423 человека.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщается на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, 412 человек освобождены от оставшихся сроков наказания и выйдут на свободу.
Двум подсудимым пожизненные сроки заключения заменены на 25 и 15 лет, соответственно, четверо освобождены от отбывания условного срока, еще одна освобождена от исправительных работ. Еще одна, у которой имелась отсрочка на отбывание срока наказания, также освобождена от отбывания заключения.
Еще три человека освобождаются распоряжением о помиловании от выплаты штрафов.
Р.Бабаев
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