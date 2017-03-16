Франция продолжит усилия в урегулировании карабахского конфликта – глава МИД

Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, продолжит усилия для урегулирования карабахского конфликта, отметил глава МИД Жан-Марк Эро.
«Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, продолжит усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в тексте поздравления главы МИД Франции азербайджанскому коллеге Эльмару Мамедъярову в связи с 25-летием установления дипотношений.
Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что в Баку довольны уровнем политические, экономические, культурных отношений с Парижем, в том числе в сфере образования.
Глава МИД Азербайджана также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между регионами двух стран.
Ф.Исазаде
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