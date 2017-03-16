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Карабахский конфликт 16.03.2017 18:25

Франция продолжит усилия в урегулировании карабахского конфликта – глава МИД

Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, продолжит усилия для урегулирования карабахского конфликта, отметил глава МИД Жан-Марк Эро.

«Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, продолжит усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в тексте поздравления главы МИД Франции азербайджанскому коллеге Эльмару Мамедъярову в связи с 25-летием установления дипотношений.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что в Баку довольны уровнем политические, экономические, культурных отношений с Парижем, в том числе в сфере образования.

Глава МИД Азербайджана также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между регионами двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ФРАНЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]