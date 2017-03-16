Баку считает необходимым реформирование ООН

Структурные реформы в ООН необходимо произвести в связи проведении политики двойных стандартов в отношении стран вовлеченных в конфликты, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Деятельность ООН среди международных организаций вызывает наибольшее недовольство. К странам, вовлеченным в конфликты, применяются двойные стандарты. У стран, страдающих от конфликтов, снижается уровень доверия к этой организации»,- заявил А.Гасанов в ходе V Бакинского глобального форума.

Он напомнил, что вынесенная в отношении Ливии резолюция, была исполнена незамедлительно.

«Однако, ООН не выказывает решительную позицию в отношении армяно-азербайджанского конфликта, несмотря на тот факт, что в связи с этим конфликтом были приняты соответствующие резолюции Совета безопасности этой организации. Именно по этой причине, необходимо произвести структурные реформы в этой организации»,- отметил помощник президента.

По его словам, Азербайджан выступает сторонником проведения реформ в этой организации для установления глобального мира.

«Благодаря реформам можно добиться вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана»,- отметил А.Гасанов.

Помощник президента уверен, что только многополярная мировая система способствует установлению глобальной стабильности.

«В международных отношениях торжествует однополярная система, что воспринимается неоднозначно. Установлением многополярной мировой системы можно добиться глобальной стабильности»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде