Президенты Грузии и Азербайджана Георгий Маргвелашвили и Ильхам Алиев обсудили в ходе встречи в Баку вопросы углубления долгосрочного стратегического сотрудничества двух стран, сообщает в четверг пресс-служба грузинского президента.
Особое внимание было уделено двусторонним проектам, связанным с обеспечением энергетической безопасности в регионе. Г.Маргвелашвили выразил заинтересованность Грузии, являющейся не только потребителем, но и транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов, в дальнейшем развитии отношений в этой сфере.
В частности, на встрече речь шла об осуществлении проекта "Южного газового коридора", который, как отметил президент Грузии, "выполняет ключевую роль в укреплении безопасности как в регионе, так и во всей Европе".
Кроме того, в сообщении говорится, что Г.Маргвелашвили поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ежегодной резолюции ООН, связанной со статусом вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии.
Президенты двух стран отметили, что вопросы территориальной целостности Грузии и конфликта в Нагорном Карабахе должны решаться с соблюдением принципов международного права.
Г.Маргвелашвили находится в Баку с рабочим визитом.
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