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Регион 16.03.2017 20:25

Президенты Грузии и Азербайджана обсудили "Южный газовый коридор"

Президенты Грузии и Азербайджана Георгий Маргвелашвили и Ильхам Алиев обсудили в ходе встречи в Баку вопросы углубления долгосрочного стратегического сотрудничества двух стран, сообщает в четверг пресс-служба грузинского президента.

Особое внимание было уделено двусторонним проектам, связанным с обеспечением энергетической безопасности в регионе. Г.Маргвелашвили выразил заинтересованность Грузии, являющейся не только потребителем, но и транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов, в дальнейшем развитии отношений в этой сфере.

В частности, на встрече речь шла об осуществлении проекта "Южного газового коридора", который, как отметил президент Грузии, "выполняет ключевую роль в укреплении безопасности как в регионе, так и во всей Европе".

Кроме того, в сообщении говорится, что Г.Маргвелашвили поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ежегодной резолюции ООН, связанной со статусом вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии.

Президенты двух стран отметили, что вопросы территориальной целостности Грузии и конфликта в Нагорном Карабахе должны решаться с соблюдением принципов международного права.

Г.Маргвелашвили находится в Баку с рабочим визитом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]