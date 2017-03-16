Президенты Грузии и Азербайджана Георгий Маргвелашвили и Ильхам Алиев обсудили в ходе встречи в Баку вопросы углубления долгосрочного стратегического сотрудничества двух стран, сообщает в четверг пресс-служба грузинского президента.

Особое внимание было уделено двусторонним проектам, связанным с обеспечением энергетической безопасности в регионе. Г.Маргвелашвили выразил заинтересованность Грузии, являющейся не только потребителем, но и транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов, в дальнейшем развитии отношений в этой сфере.

В частности, на встрече речь шла об осуществлении проекта "Южного газового коридора", который, как отметил президент Грузии, "выполняет ключевую роль в укреплении безопасности как в регионе, так и во всей Европе".

Кроме того, в сообщении говорится, что Г.Маргвелашвили поблагодарил азербайджанского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ежегодной резолюции ООН, связанной со статусом вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии.

Президенты двух стран отметили, что вопросы территориальной целостности Грузии и конфликта в Нагорном Карабахе должны решаться с соблюдением принципов международного права.

Г.Маргвелашвили находится в Баку с рабочим визитом.