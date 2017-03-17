Глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет председательствовать на заседании СБ ООН по Сомали и Южному Судану

На заседании Совета Безопасности по Сомали и Южному Судану 23 марта, скорее всего, будет председательствовать глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.
"Министр иностранных дел Великобритании намерен лично провести 23 марта заседание Совета Безопасности по Сомали и Южному Судану", - сказал собеседник агентства.
Великобритания занимает кресло председателя СБ в марте.
Ранее западные СМИ писали, что Б.Джонсон совершил поездку в Сомали, о которой не было объявлено заранее. Ожидается, что новый президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, избранный в феврале, с которым Б.Джонсон встречался в ходе визита, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.
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