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Дальнее зарубежье 17.03.2017 10:47

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет председательствовать на заседании СБ ООН по Сомали и Южному Судану

На заседании Совета Безопасности по Сомали и Южному Судану 23 марта, скорее всего, будет председательствовать глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"Министр иностранных дел Великобритании намерен лично провести 23 марта заседание Совета Безопасности по Сомали и Южному Судану", - сказал собеседник агентства.

Великобритания занимает кресло председателя СБ в марте.

Ранее западные СМИ писали, что Б.Джонсон совершил поездку в Сомали, о которой не было объявлено заранее. Ожидается, что новый президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, избранный в феврале, с которым Б.Джонсон встречался в ходе визита, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]