Консервативный Вашингтон недоволен участием МВФ в оказании помощи Греции

Консервативная часть американских конгрессменов-республиканцев возражает против участия Международного валютного фонда (МВФ) в оказании финансовой помощи Греции и подталкивает президента США Дональда Трампа к блокированию подобных усилий, пишет Financial Times.
По мнению консерваторов, европейцы должны сами разобраться с этим кризисом.
Представители новой президентской администрации США неоднократно говорили об ужесточении курса в отношениях с международными организациями. Так, в первом проекте бюджета, предложенном Д.Трампом в четверг, планируется сокращение финансирования многосторонних банков развития (в том числе Всемирного банка) на $650 млн.
Кроме того, на этой неделе Д.Трамп предложил на два ключевых международных поста в министерстве финансов экономистов, известных критикой деятельности МВФ и Всемирного банка.
Однако консервативное крыло Республиканской партии хочет более решительных действий, которые позволят в полной мере показать степень влияния США на международные институты. Блокирование помощи Греции может стать одним из таких шагов.
В четверг конгрессмен из Мичигана Билл Хёйзинга представил законопроект, предписывающий президентской администрации не допустить дальнейшего участия МВФ в программах спасения Греции. На тот случай, если США не удастся этого добиться, в законопроекте расписаны дальнейшие меры, включая препятствование любым реформам квот МВФ до тех пор, пока Греция не погасит все долги перед фондом.
"МВФ должен быть кредитором последней инстанции, а не фиговым листком, которым участники еврозоны прикрываются при первой возможности", - возмущается автор законопроекта.
Вокруг помощи Греции и без того сложилась непростая ситуация, и вмешательство Вашингтона лишь больше ее запутает, отмечает FT.
В настоящий момент МВФ не участвует в программе финансовой помощи Греции. Правительство Германии заинтересовано в том, чтобы привлечь фонд к реализации новой программы кредитования Афин. Однако между МВФ и европейскими кредиторами существуют серьезные разногласия, в том числе по вопросу о необходимости более широких реформ и уровне целевых показателей греческого бюджета и долговой нагрузки.
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