Япония запустила спутник для сбора разведывательной информации

Японский разведывательный спутник "Radar 5" в пятницу был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя H-2A, сообщает издание "Майнити" со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.
Запуск был осуществлен с площадки в Космическом центре Танэгасима, расположенном на острове Танэгасима (префектура Кагосима) южнее острова Кюсю.
Запуск должен был состояться еще накануне, но был перенесен из-за плохой погоды.
Новый спутник "Radar 5" должен заменить на орбите "Radar 3", который исчерпал свой пятилетний срок работы.
Стоимость спутника "Radar 5", разработанного компанией Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, оценивается в $327 млн. Данная модель может получать снимки поверхности Земли, в том числе ночью и при плохой погоде.
"Майнити" напоминает, что в настоящий момент Япония располагает шестью разведывательными спутниками - двумя радарными, тремя оптическими и одним резервным. При этом японское руководство в настоящий момент может получать, по меньшей мере, один снимок любого участка поверхности Земли, утверждает издание.
Однако в планах японских властей - довести число спутников до 10, включая два спутника-ретранслятора данных, при помощи которых можно повысить качество снимков, поступающих с орбиты в центр управления.
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