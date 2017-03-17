Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 12° 19 Мар 10° 20 Мар 12°

Дальнее зарубежье 17.03.2017 11:17

Япония запустила спутник для сбора разведывательной информации

Японский разведывательный спутник "Radar 5" в пятницу был успешно выведен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя H-2A, сообщает издание "Майнити" со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Запуск был осуществлен с площадки в Космическом центре Танэгасима, расположенном на острове Танэгасима (префектура Кагосима) южнее острова Кюсю.

Запуск должен был состояться еще накануне, но был перенесен из-за плохой погоды.

Новый спутник "Radar 5" должен заменить на орбите "Radar 3", который исчерпал свой пятилетний срок работы.

Стоимость спутника "Radar 5", разработанного компанией Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, оценивается в $327 млн. Данная модель может получать снимки поверхности Земли, в том числе ночью и при плохой погоде.

"Майнити" напоминает, что в настоящий момент Япония располагает шестью разведывательными спутниками - двумя радарными, тремя оптическими и одним резервным. При этом японское руководство в настоящий момент может получать, по меньшей мере, один снимок любого участка поверхности Земли, утверждает издание.

Однако в планах японских властей - довести число спутников до 10, включая два спутника-ретранслятора данных, при помощи которых можно повысить качество снимков, поступающих с орбиты в центр управления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, РАЗВЕДКА, СПУТНИК, ЗАПУСК


Похожие новости


В Японии планируют создать самостоятельную службу внешней разведки Разведки Южной Кореи и Японии будут обмениваться данными о КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]