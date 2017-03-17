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Дальнее зарубежье 17.03.2017 11:28

Израильские ВВС нанесли удары по позициям "Хезболлы" в Сирии, чтобы помешать контрабанде оружия

ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ливанской шиитской группировки "Хезболла" в Сирии, воюющей на стороне правительственных войск, сообщает в пятницу Армия обороны Израиля.

"Ночью самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Сирии. При этом несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии, системы ПВО перехватили одну ракету", - говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что Израиль нанес авиаудары по ряду объектов, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия для группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, "ХЕЗБОЛЛА", АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]