ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ливанской шиитской группировки "Хезболла" в Сирии, воюющей на стороне правительственных войск, сообщает в пятницу Армия обороны Израиля.

"Ночью самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Сирии. При этом несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии, системы ПВО перехватили одну ракету", - говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что Израиль нанес авиаудары по ряду объектов, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия для группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.