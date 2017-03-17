ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ливанской шиитской группировки "Хезболла" в Сирии, воюющей на стороне правительственных войск, сообщает в пятницу Армия обороны Израиля.
"Ночью самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Сирии. При этом несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии, системы ПВО перехватили одну ракету", - говорится в заявлении военного ведомства.
Отмечается, что Израиль нанес авиаудары по ряду объектов, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия для группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.
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