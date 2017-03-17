Число недовольных участием Фийона в президентских выборах французов растет - опрос

Количество французов, выступающих за то, чтобы кандидат в президенты от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон прекратил борьбу за пост главы государства, увеличивается, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса.

Согласно данным опроса компании Odoxa, 75% респондентов считают, что Ф.Фийон должен отказаться от участия в президентских выборах. Этот показатель на пять процентных пунктов выше по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного две недели назад.

Кроме того, 78% опрошенных заявили, что имеют "отрицательное мнение" о Ф.Фийоне. Отмечается, что число тех, кто положительно оценивает деятельность кандидата от "Республиканцев", с начала ноября уменьшилось на 32 процентных пункта.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек, он проводился 15-16 марта - после того, как французские судебные власти предъявили кандидату в президенты от "Республиканцев" обвинения в растрате госсредств.

Речь идет о расследовании, начатого прокуратурой в январе 2017 года в отношении супруги Ф.Фийона - Пенелопы Фийон, после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

Сам Ф.Фийон неоднократно заверял, что готов доказать в суде, что его жена выполняла реальную работу.