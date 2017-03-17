Власти Индонезии вызвали британского посла из-за недавнего столкновения лайнера с рифом

Министр по делам судоходства Индонезии Лухут Панджайтан вызвал посла Великобритании для обсуждения последствий столкновения британского круизного лайнера с коралловым рифом, которое нанесло огромный ущерб подводной флоре и фауне на востоке Индонезии, сообщили в пятницу местные СМИ.
Ранее министр заявил о возможности введения санкций против моряков и капитана лайнера, ответственных за нарушения регламента, из-за чего было совершено столкновение с коралловым рифом и произошло его разрушение на значительной площади.
Он также сообщил, что направил на место происшествия команду для расследования деталей инцидента.
Ранее сообщалось, что британское судно водоизмещением 4,2 тыс. тонн серьезно повредило около 13,5 тыс. кв. м кораллового рифа близ островов Раджа-Ампат, который является одним из самых разнообразных морских ареалов обитания в мире.
По словам одного из морских исследователей, работающих в регионе, на восстановление такой площади кораллового рифа потребуется более 16 млн. долларов.
Ученые и представители сферы туризма в регионе резко осудили компанию-владельца и команду корабля, которые не учли факт отлива при разработке маршрута следования, что и привело к столкновению.
Представители британской компании "Nobel Caledonia", которой принадлежит лайнер, заявили, что компания выражает "глубокие сожаления" в связи с инцидентом.
В свою очередь власти Индонезии сообщили, что потребуют от компании финансовую компенсацию на восстановление нанесенных повреждений.
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