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АПК 17.03.2017 11:12

Азербайджан в январе-феврале увеличил производство продукции АПК на 3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 497,2 млн манатов, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-феврале 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 487 млн манатов, растениеводства – 10,2 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,8%.

При этом в январе-феврале в республике произведено 75,6 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 296,5 тыс. тонн молока (рост на 2,2%), 278,8 млн яиц (рост на 2,9%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-феврале 2017 года составил 28,8%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]