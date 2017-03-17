Азербайджан в январе-феврале увеличил производство продукции АПК на 3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 497,2 млн манатов, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В январе-феврале 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 487 млн манатов, растениеводства – 10,2 млн манатов.
За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,8%.
При этом в январе-феврале в республике произведено 75,6 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 296,5 тыс. тонн молока (рост на 2,2%), 278,8 млн яиц (рост на 2,9%).
Рост производства продукции растениеводства в январе-феврале 2017 года составил 28,8%.
А.Ахундов
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