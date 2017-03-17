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Дальнее зарубежье 17.03.2017 12:45

В Японии впервые провели учения с эвакуацией гражданского населения на случай возможной ракетной атаки

Власти японской префектуры Акита на севере острова Хонсю в пятницу впервые в японской практике отработали эвакуацию гражданского населения при потенциальной угрозе ракетной атаки, сообщает издание "Майнити".

По сценарию учений, организованных местными властями, КНДР запустила баллистическую ракету, которая должна упасть в японских территориальных водах.

В ходе мероприятия власти обратились с просьбой к заранее зарегистрировавшимся 110 участникам учений эвакуироваться в здание мэрии и в школу. Сообщение было передано по беспроводной связи на смартфоны и на другие коммуникационные устройства местных жителей. Для передачи сообщения была задействована система J-Alert, используемая для предупреждения в случае стихийных бедствий.

6 марта КНДР осуществила пуск четырех баллистических ракет, три из которых упали в японской исключительной экономической зоне. Позднее северокорейские власти заявили, что в рамках этих ракетных испытаний отрабатывались возможные удары по американским военным базам на территории Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЭВАКУАЦИЯ, УЧЕНИЕ, РАКЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]