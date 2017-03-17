В Японии впервые провели учения с эвакуацией гражданского населения на случай возможной ракетной атаки

Власти японской префектуры Акита на севере острова Хонсю в пятницу впервые в японской практике отработали эвакуацию гражданского населения при потенциальной угрозе ракетной атаки, сообщает издание "Майнити".
По сценарию учений, организованных местными властями, КНДР запустила баллистическую ракету, которая должна упасть в японских территориальных водах.
В ходе мероприятия власти обратились с просьбой к заранее зарегистрировавшимся 110 участникам учений эвакуироваться в здание мэрии и в школу. Сообщение было передано по беспроводной связи на смартфоны и на другие коммуникационные устройства местных жителей. Для передачи сообщения была задействована система J-Alert, используемая для предупреждения в случае стихийных бедствий.
6 марта КНДР осуществила пуск четырех баллистических ракет, три из которых упали в японской исключительной экономической зоне. Позднее северокорейские власти заявили, что в рамках этих ракетных испытаний отрабатывались возможные удары по американским военным базам на территории Японии.
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