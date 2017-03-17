В Тбилиси заявляют о размещении Россией в Абхазии дополнительных комплексов С-300

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе озабочен сообщениями о вводе Россией в Абхазию дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Мы располагаем информацией о ввозе в Абхазию дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Эти действия российской стороны, также как и решение о вхождении в состав российских вооруженных сил подразделений Южной Осетии еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности", - заявил в пятницу на брифинге М.Джанелидзе.

В беседе с журналистами секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил, что размещение Россией ЗРК С-300 в Абхазии направлено не против Грузии, у которой нет современных ВВС, а против активности НАТО в Черном море.