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Регион 17.03.2017 12:25

В Тбилиси заявляют о размещении Россией в Абхазии дополнительных комплексов С-300

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе озабочен сообщениями о вводе Россией в Абхазию дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Мы располагаем информацией о ввозе в Абхазию дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Эти действия российской стороны, также как и решение о вхождении в состав российских вооруженных сил подразделений Южной Осетии еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности", - заявил в пятницу на брифинге М.Джанелидзе.

В беседе с журналистами секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил, что размещение Россией ЗРК С-300 в Абхазии направлено не против Грузии, у которой нет современных ВВС, а против активности НАТО в Черном море.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, АБХАЗИЯ, ЗРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]