Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 12° 19 Мар 10° 20 Мар 12°

Макроэкономика 17.03.2017 12:09

Инвестиции в социально-экономические и инфраструктурные проекты в Азербайджане в 2016 году превысили 15 млрд манатов – спикер парламента

Инвестиции в социально-экономические и инфраструктурные проекты в Азербайджане в 2016 году превысили 15 млрд манатов, сказал на пленарном заседании парламента в пятницу спикер Огтай Асадов.

«Несмотря на экономический спад в 2016 году, положительным фактом является рост в сферах связи, сельского хозяйства, туризма», - сказал О.Асадов на заседании, на котором правительство представляет отчет о деятельности в прошлом году.

О.Асадов отметил, что правительство в 2016 году провело работу по выполнению около 50 предложений и рекомендаций, высказанных депутатами.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Суммарные инвестиции в основной капитал в Азербайджане в 2007-2016гг составили около 130 млрд манатов Инвестиции в создание 9 фабрик в Мингячевирском промпарке оцениваются в $153 млн - Минэкономики Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $8 млрд - Алиев Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 1995-2015гг превысили $68,6 млрд Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в январе 2016г увеличились на 49% Германские инвестиции в основной капитал в Азербайджане составляют $475,5 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]