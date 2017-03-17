Инвестиции в социально-экономические и инфраструктурные проекты в Азербайджане в 2016 году превысили 15 млрд манатов – спикер парламента

Инвестиции в социально-экономические и инфраструктурные проекты в Азербайджане в 2016 году превысили 15 млрд манатов, сказал на пленарном заседании парламента в пятницу спикер Огтай Асадов.
«Несмотря на экономический спад в 2016 году, положительным фактом является рост в сферах связи, сельского хозяйства, туризма», - сказал О.Асадов на заседании, на котором правительство представляет отчет о деятельности в прошлом году.
О.Асадов отметил, что правительство в 2016 году провело работу по выполнению около 50 предложений и рекомендаций, высказанных депутатами.
А.Ахундов
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