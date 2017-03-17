Полномочия Мали в ФИФА приостановлены

FIFA (Международная федерация футбола) приостановил членство Малийской футбольной ассоциации (FEMAFOOT) из-за вмешательства в ее деятельность правительства.
"Решение было вызвано действиями министра спорта Мали, который решил распустить исполнительный комитет FEMAFOOT, назначить временный комитет управлять ассоциацией и содействовать выборам нового комитета в течение года", - говорится в заявлении FIFA, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Между тем FIFA обязал FEMAFOOT вести дела независимо, без участия и влияния третьих сторон.
"Отстранение FEMAFOOT будет снято как только решение министра будет аннулировано, а исполнительный комитет FEMAFOOT и его президент будут восстановлены", - говорится в решении FIFA.
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