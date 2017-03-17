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Спорт 17.03.2017 12:16

Полномочия Мали в ФИФА приостановлены

FIFA (Международная федерация футбола) приостановил членство Малийской футбольной ассоциации (FEMAFOOT) из-за вмешательства в ее деятельность правительства.

"Решение было вызвано действиями министра спорта Мали, который решил распустить исполнительный комитет FEMAFOOT, назначить временный комитет управлять ассоциацией и содействовать выборам нового комитета в течение года", - говорится в заявлении FIFA, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Между тем FIFA обязал FEMAFOOT вести дела независимо, без участия и влияния третьих сторон.

"Отстранение FEMAFOOT будет снято как только решение министра будет аннулировано, а исполнительный комитет FEMAFOOT и его президент будут восстановлены", - говорится в решении FIFA.

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Тэги: ФИФА, МАЛИ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]