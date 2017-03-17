Лукашенко заинтересовал опыт конституционных реформ в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске серьезно изучают опыт конституционных реформ в Казахстане, сообщила пресс-служба главы государства.
"Очень часто наблюдаю, анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности (особенно последних месяцев) ваших высших органов власти, прежде всего, президента. Нам этот опыт очень полезен", - заявил А.Лукашенко на встрече с председателем парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным в пятницу в Минске.
"Мы действительно очень серьезно и внимательно изучаем ваш опыт. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги, которые вы предпринимаете во имя сохранения стабильности и независимости вашего государства", - сказал президент.
По мнению А.Лукашенко, изменение Конституции и передача полномочий от президента, например, правительству, как это происходит в некоторых республиках, может порой вызывать недовольство людей. "А когда людям говоришь, во имя чего это делается, и подкрепляешь конкретными фактами и задачами на перспективу - это совсем другое. Вот это другое как раз характерно для вас. И вы молодцы, что в это сложное для всех время сохраняете единство страны", - сказал А.Лукашенко.
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