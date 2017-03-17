Азербайджан, Казахстан и Россия в августе 2017 года проведут конкурс «Кубок моря-2017»

Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«17 марта в Баку в штабе ВМС с участием руководителей делегаций Азербайджана, Казахстана и России подписан совместный протокол по итогам рабочей встречи международного конкурса «Кубок моря - 2017», который планируется провести в августе сего года в территориальных водах Азербайджана», - говорится в сообщении.
В документе, отражены вопросы, касающиеся качественной организации и проведения международного конкурса по выучке среди экипажей надводных кораблей стран-участниц соревнований.
«Протокол предусматривает осмотр места проведения конкурса, подготовку учебно-материальной базы, встречу, размещение, обеспечение и проводы участников, в том числе различных представителей, а также ряд других вопросов», - отмечает оборонное ведомство.
Ф.Исазаде
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