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Внешняя политика 17.03.2017 12:19

Азербайджан, Казахстан и Россия в августе 2017 года проведут конкурс «Кубок моря-2017»

Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«17 марта в Баку в штабе ВМС с участием руководителей делегаций Азербайджана, Казахстана и России подписан совместный протокол по итогам рабочей встречи международного конкурса «Кубок моря - 2017», который планируется провести в августе сего года в территориальных водах Азербайджана», - говорится в сообщении.

В документе, отражены вопросы, касающиеся качественной организации и проведения международного конкурса по выучке среди экипажей надводных кораблей стран-участниц соревнований.

«Протокол предусматривает осмотр места проведения конкурса, подготовку учебно-материальной базы, встречу, размещение, обеспечение и проводы участников, в том числе различных представителей, а также ряд других вопросов», - отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЕННЫЕ, КУБОК, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]