Азербайджан, Казахстан и Россия в августе 2017 года проведут конкурс «Кубок моря-2017»

Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«17 марта в Баку в штабе ВМС с участием руководителей делегаций Азербайджана, Казахстана и России подписан совместный протокол по итогам рабочей встречи международного конкурса «Кубок моря - 2017», который планируется провести в августе сего года в территориальных водах Азербайджана», - говорится в сообщении.

В документе, отражены вопросы, касающиеся качественной организации и проведения международного конкурса по выучке среди экипажей надводных кораблей стран-участниц соревнований.

«Протокол предусматривает осмотр места проведения конкурса, подготовку учебно-материальной базы, встречу, размещение, обеспечение и проводы участников, в том числе различных представителей, а также ряд других вопросов», - отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде