Судья из Сиэтла больше не будет блокировать антииммиграционный указ Трампа

Федеральный судья крупнейшего в штате Вашингтон города Сиэтл Джеймс Робарт заявил, что не продлит наложенные им ранее ограничения на новую версию антииммиграционного указа президента США Дональда Трампа, временно запрещающего въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, сообщило в ночь на пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Он объяснил такое решение тем, что его устроили поправки, внесенные администрацией в новую версию указа.

Ранее с просьбой блокировать действие этого указа к Дж.Робарту обратилась администрация штата Вашингтон.

Накануне сообщалось, что федеральный окружной судья Гавайских островов принял решение о приостановке действия обновленного антииммиграционного указа, тем самым блокировав его вступление в силу.

Позже к этому решению присоединился федеральный судья из штата Мэриленд.

В свою очередь президент США назвал решение федерального судьи Гавайских островов "беспрецедентным судебным произволом".

Д.Трамп отметил, что его администрация подаст апелляцию в Верховный суд США, если понадобится.

"Мы собираемся победить. Мы собираемся обеспечить безопасность наших граждан. Угроза очевидна. Закон ясен. Необходимость моего указа очевидна", - заявил он.

Д.Трамп 6 марта подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США будет временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением - Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако в итоге власти от нее отказались.