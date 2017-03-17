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СНГ 17.03.2017 13:33

Минск готов предоставить все материалы для экстрадиции журналиста Баранчика

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что ведомство готово предоставить все материалы для экстрадиции в республику задержанного в Москве журналиста информагентства "Регнум" Юрия Баранчика.

"Мы предоставим генпрокуратуре России необходимые материалы, когда будет запрос от российской стороны", - заявил А.Конюк журналистам в пятницу в Минске.

При этом он назвал пиаром запрос Ю.Баранчика о предоставлении ему политического убежища в России. "То, что он там заявляет что-то о политическом убежище, это не больше, чем уловки или пиар", - отметил генпрокурор.

Ю.Баранчик был задержан российскими полицейскими по запросу белорусской стороны, которые заочно обвиняют шеф-редактора "Регнума" в разжигании межнациональной розни, ему грозит за это до 12 лет заключения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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