Минск готов предоставить все материалы для экстрадиции журналиста Баранчика

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что ведомство готово предоставить все материалы для экстрадиции в республику задержанного в Москве журналиста информагентства "Регнум" Юрия Баранчика.

"Мы предоставим генпрокуратуре России необходимые материалы, когда будет запрос от российской стороны", - заявил А.Конюк журналистам в пятницу в Минске.

При этом он назвал пиаром запрос Ю.Баранчика о предоставлении ему политического убежища в России. "То, что он там заявляет что-то о политическом убежище, это не больше, чем уловки или пиар", - отметил генпрокурор.

Ю.Баранчик был задержан российскими полицейскими по запросу белорусской стороны, которые заочно обвиняют шеф-редактора "Регнума" в разжигании межнациональной розни, ему грозит за это до 12 лет заключения.