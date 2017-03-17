Минск готов предоставить все материалы для экстрадиции журналиста Баранчика

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что ведомство готово предоставить все материалы для экстрадиции в республику задержанного в Москве журналиста информагентства "Регнум" Юрия Баранчика.
"Мы предоставим генпрокуратуре России необходимые материалы, когда будет запрос от российской стороны", - заявил А.Конюк журналистам в пятницу в Минске.
При этом он назвал пиаром запрос Ю.Баранчика о предоставлении ему политического убежища в России. "То, что он там заявляет что-то о политическом убежище, это не больше, чем уловки или пиар", - отметил генпрокурор.
Ю.Баранчик был задержан российскими полицейскими по запросу белорусской стороны, которые заочно обвиняют шеф-редактора "Регнума" в разжигании межнациональной розни, ему грозит за это до 12 лет заключения.
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