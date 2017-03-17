Трамп поздравил со 105-летием ветерана Перл-Харбора Чавеза

Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения самого пожилого из выживших в результате нападения японской авиации и флота на военно-морскую и воздушную базы США в окрестностях Перл-Харбора в декабре 1941 года.
Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент поздравил Рэя Чавеза со 105-м днем рождения и выразил ему глубокую благодарность за жертву, которую он принес, служа своей стране.
"Я присоединяюсь к тем, кто восхищается вашему служению Соединенным Штатам Америки. Замечательная история вашей жизни как самого пожилого из остающихся в живых участников событий в Перл-Харборе навсегда останется в памяти нашей страны", - говорится в послании Д.Трампа юбиляру.
От своего имени и от имени своей супруги Мелании президент пожелал Р.Чавезу здоровья и счастья в жизни.
Внезапное нападение японской авиации и подводных лодок на военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху (Гавайские острова), было совершено воскресным утром 7 декабря 1941 года.
В тот же день США объявили войну Японии, тем самым вступив во Вторую мировую войну.
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