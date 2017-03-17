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Дальнее зарубежье 17.03.2017 13:44

Трамп поздравил со 105-летием ветерана Перл-Харбора Чавеза

Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения самого пожилого из выживших в результате нападения японской авиации и флота на военно-морскую и воздушную базы США в окрестностях Перл-Харбора в декабре 1941 года.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент поздравил Рэя Чавеза со 105-м днем рождения и выразил ему глубокую благодарность за жертву, которую он принес, служа своей стране.

"Я присоединяюсь к тем, кто восхищается вашему служению Соединенным Штатам Америки. Замечательная история вашей жизни как самого пожилого из остающихся в живых участников событий в Перл-Харборе навсегда останется в памяти нашей страны", - говорится в послании Д.Трампа юбиляру.

От своего имени и от имени своей супруги Мелании президент пожелал Р.Чавезу здоровья и счастья в жизни.

Внезапное нападение японской авиации и подводных лодок на военно-морскую и воздушную базы, расположенные в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху (Гавайские острова), было совершено воскресным утром 7 декабря 1941 года.

В тот же день США объявили войну Японии, тем самым вступив во Вторую мировую войну.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕТЕРАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]