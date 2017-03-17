Производители продукции АПК в Азербайджане в 2016г получили субсидий на сумму более 180 млн манатов - премьер

Правительство Азербайджана в 2016 году выдало субсидии производителям сельхозпродукции на сумму свыше 180 млн манатов, заявил премьер-министр Артур Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.

«Сельхозпроизводители в 2016 году получили помощь на сумму свыше 180 млн манатов, в сельхозобращение были введена земельные угодья площадью около 200 тыс. га, водой были снабжены около 330 тыс. га земель», - сказал А.Раси-заде.

По его словам, Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) до сих пор выделил на создание в Азербайджане крупных фермерских хозяйств льготные кредиты на сумму свыше 70 млн манатов.

Он отметил, что в 2016 году НФПП выдал предпринимателям льготные кредиты на 190 млн манатов.

А.Ахундов