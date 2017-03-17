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Макроэкономика 17.03.2017 12:26

Производители продукции АПК в Азербайджане в 2016г получили субсидий на сумму более 180 млн манатов - премьер

Правительство Азербайджана в 2016 году выдало субсидии производителям сельхозпродукции на сумму свыше 180 млн манатов, заявил премьер-министр Артур Раси-заде в пятницу в парламенте при обсуждении отчета правительства о деятельности в прошлом году.

«Сельхозпроизводители в 2016 году получили помощь на сумму свыше 180 млн манатов, в сельхозобращение были введена земельные угодья площадью около 200 тыс. га, водой были снабжены около 330 тыс. га земель», - сказал А.Раси-заде.

По его словам, Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) до сих пор выделил на создание в Азербайджане крупных фермерских хозяйств льготные кредиты на сумму свыше 70 млн манатов.

Он отметил, что в 2016 году НФПП выдал предпринимателям льготные кредиты на 190 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: АПК, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]