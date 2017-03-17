Молдавия примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ вне зависимости от заявлений руководства парламента - президент

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что парламентская делегация республики примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге 26-28 марта вопреки заявлением парламентариев о возможном бойкоте.
"Как стало известно, руководство парламента заявило, что парламентское большинство может отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-28 марта. Заявляю, что Молдова примет участие в предстоящей Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге полноценной делегацией, вне зависимости от заявлений руководства парламента и правительства. Надо строить мосты, а не воздвигать новые железные занавесы", - написал И.Додон в пятницу в "Фейсбуке".
Так он прокомментировал заявление председателя парламента Молдавии Андриана Канду, который не исключил возможности бойкота предстоящего заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.
И.Додон также сообщил, что встретился с исполнительным секретарём Содружества независимых государств Сергеем Лебедевым и подтвердил заинтересованность в переходе председательства в СНГ в ближайшие годы к Молдавии.
Ранее ряд молдавских СМИ со ссылкой на источники в парламенте написали, что руководство парламента Молдавии рассматривает возможность отказа от участия в заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Согласно источникам, "причиной такого шага стало отсутствие конкретных действий со стороны Российской Федерации в связи с нотой протеста, которую молдавские власти передали Москве". По их мнению, "это решение станет заметным сигналом в связи с проблемами, которые появились в отношениях Кишинева и Москвы".
Председатель парламента Андриан Канду подтвердил, что такой вариант рассматривается. По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.
"Действительно, заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ запланировано. Молдавскую делегацию ждут, однако сейчас рассматривается вариант отказаться от участия, так как у нас нет информации о рисках в ходе поездки", - сказал А.Канду.
На прошлой неделе молдавские власти передали ноту протеста послу РФ, в которой было выражено недовольство "злоупотреблениями со стороны России в отношении молдавских чиновников", которых "необоснованно останавливают, задерживают и допрашивают на въезде в РФ, их оскорбляют сотрудники российских спецслужб".
В ноте отмечалось, что "до решения этой проблемы, молдавским чиновникам будет рекомендовано воздержаться от поездок в РФ".
Президент Алиев и Ваези обсудили реализацию коридора Север-Юг
Азербайджан обладает потенциалом для освобождения оккупированных территорий военным путем - премьер
Азербайджан, Казахстан и Россия в августе 2017 года проведут конкурс «Кубок моря-2017»
АИФ утвердил новую среднерыночную цену 1 кв. м. жилья, приобретаемого в ипотеку
Правительству Азербайджана удалось стабилизировать в 2016 году ситуацию в финансовом секторе - премьер
Производители продукции АПК в Азербайджане в 2016г получили субсидий на сумму более 180 млн манатов - премьер
Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило дело по фактам мошенничества на сумму более 24 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек – МВД
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»