Молдавия примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ вне зависимости от заявлений руководства парламента - президент

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что парламентская делегация республики примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге 26-28 марта вопреки заявлением парламентариев о возможном бойкоте.

"Как стало известно, руководство парламента заявило, что парламентское большинство может отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-28 марта. Заявляю, что Молдова примет участие в предстоящей Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге полноценной делегацией, вне зависимости от заявлений руководства парламента и правительства. Надо строить мосты, а не воздвигать новые железные занавесы", - написал И.Додон в пятницу в "Фейсбуке".

Так он прокомментировал заявление председателя парламента Молдавии Андриана Канду, который не исключил возможности бойкота предстоящего заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

И.Додон также сообщил, что встретился с исполнительным секретарём Содружества независимых государств Сергеем Лебедевым и подтвердил заинтересованность в переходе председательства в СНГ в ближайшие годы к Молдавии.

Ранее ряд молдавских СМИ со ссылкой на источники в парламенте написали, что руководство парламента Молдавии рассматривает возможность отказа от участия в заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Согласно источникам, "причиной такого шага стало отсутствие конкретных действий со стороны Российской Федерации в связи с нотой протеста, которую молдавские власти передали Москве". По их мнению, "это решение станет заметным сигналом в связи с проблемами, которые появились в отношениях Кишинева и Москвы".

Председатель парламента Андриан Канду подтвердил, что такой вариант рассматривается. По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.

"Действительно, заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ запланировано. Молдавскую делегацию ждут, однако сейчас рассматривается вариант отказаться от участия, так как у нас нет информации о рисках в ходе поездки", - сказал А.Канду.

На прошлой неделе молдавские власти передали ноту протеста послу РФ, в которой было выражено недовольство "злоупотреблениями со стороны России в отношении молдавских чиновников", которых "необоснованно останавливают, задерживают и допрашивают на въезде в РФ, их оскорбляют сотрудники российских спецслужб".

В ноте отмечалось, что "до решения этой проблемы, молдавским чиновникам будет рекомендовано воздержаться от поездок в РФ".