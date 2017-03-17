Первый в этом году смертный приговор вынесен в Белоруссии

Первый смертный приговор за 2017 год вынесен Гомельским областным судом неоднократно судимому мужчине, убившему в Наровле брата и сестру, говорится в сообщении пресс-службы суда.
"17 марта 2017 года постановлен приговор по уголовному делу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь (убийство). Обвиняемому назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел", - говорится в сообщении пресс-службы Гомельского областного суда.
Кроме того, продолжили там, судом постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме Br50 тыс.
"Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке", - добавили в пресс-службе.
32-летний житель Наровли убил двух пожилых людей, брата и сестру.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2016 году в Белоруссии были исполнены четыре смертных приговора.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, БДИПЧ ОБСЕ и ряд международных организаций.
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