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Внешняя политика 17.03.2017 12:49

Президент Алиев и Ваези обсудили реализацию коридора Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези обсудили реализацию проекта создания транспортного коридора «Север-Юг», сообщает сайт главы государства.

И.Алиев и М Ваези провели встречу в пятницу в Баку.

«В ходе встречи собеседники обсудили ход реализации транспортного проекта «Север-Юг» и перспективы сотрудничества в банковском секторе»,- отмечается в сообщении.

И.Алиев и М.Ваези обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Новруз.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СЕВЕР/ЮГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]