Президент Алиев и Ваези обсудили реализацию коридора Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези обсудили реализацию проекта создания транспортного коридора «Север-Юг», сообщает сайт главы государства.

И.Алиев и М Ваези провели встречу в пятницу в Баку.

«В ходе встречи собеседники обсудили ход реализации транспортного проекта «Север-Юг» и перспективы сотрудничества в банковском секторе»,- отмечается в сообщении.

И.Алиев и М.Ваези обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Новруз.

Ф.Исазаде