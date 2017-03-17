Президент Алиев и Ваези обсудили реализацию коридора Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези обсудили реализацию проекта создания транспортного коридора «Север-Юг», сообщает сайт главы государства.
И.Алиев и М Ваези провели встречу в пятницу в Баку.
«В ходе встречи собеседники обсудили ход реализации транспортного проекта «Север-Юг» и перспективы сотрудничества в банковском секторе»,- отмечается в сообщении.
И.Алиев и М.Ваези обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Новруз.
Ф.Исазаде
АИФ утвердил новую среднерыночную цену 1 кв. м. жилья, приобретаемого в ипотеку
Правительству Азербайджана удалось стабилизировать в 2016 году ситуацию в финансовом секторе - премьер
Производители продукции АПК в Азербайджане в 2016г получили субсидий на сумму более 180 млн манатов - премьер
Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило дело по фактам мошенничества на сумму более 24 тыс. манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек – МВД
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Землетрясение произошло на северо-западе Китая близ границы с Казахстаном
Глава МИД Японии надеется на конструктивный характер предстоящих переговоров с Россией в формате "два плюс два" в Токио
Молдавия примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ вне зависимости от заявлений руководства парламента - президент
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»